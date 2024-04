Atmosfera incendiara, la Transilvania Mix Kombat! In 7 iunie, Urmasii lui Dracula lupta la Dynamite Fighting Show!

Bistrita-Nasaud a fost din nou capitala sportului de performanta prin Transilvania Mix Kombat! In fata unei sali arhipline, 22 de sportivi din patru tari si-au demonstrat in cele 11 meciuri tehnica si forta antrenata in sute de ore de antrenament, intr-un eveniment promovat de Profesional Fight Gym, prin Ionel Burduhos, si Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud."Felicitari tuturor sportivilor si celor implicati in organizare - Profesional Fight Gym, mediul antreprenorial, partenerilor media, ... citește toată știrea