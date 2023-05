In weekendul 13-14 mai, un grup consistent de tigri drumareni au participat in Varsovia, Polonia, la cea de-a VII-a editie a puternicei Cupe internationale "Same Judo". Drumarenii au fost insotiti in drumul lor de domnii antrenori Ovidiu Covriga Ganj si Sorin Hoha Pop, precum si de mai multi parinti. La competitie s-au inscris aproximativ 1.400 de sportivi din mai multe tari, Romania fiind reprezentanta, evident, de clubul de judo Drumarul Bistrita.A fost o cupa puternica, cu meciuri bune si ... citeste toata stirea