Avancronica: Fara Niombla, Laslo si Kapitanovic in ultima etapa a turului de Champions League!

Gloria intalneste astazi echipa clasata pe ultimul loc al grupei, Nykobing Falster. Danezele sosesc la Bistrita dupa un rezultat ce poate fi considerat un semisucces, avand in vedere sirul de infrangeri din acest sezon. Elevele lui Jakob Laresn au remizat 27-27 cu Podravka in etapa anterioara si, probabil, vor incepe meciul cu un moral mai ridicat decat al bistritencelor.Este important de remarcat ca parcursul danezelor nu este, in realitate, atat de dezastruos pe cat ar putea parea la prima ... citește toată știrea