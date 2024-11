Avancronica: Mercedesul, gata sa bata Dacia!

Gloria cauta revansa singurei partide cedate in acest sezon competitional de Liga a 3-a. Intr-un duel al orgoliilor, Pustai si compania primesc vizita trupei fostului jucator de referinta al Gloriei, Alin Minteuan, sau, conturat in "termeni de actualitate": "Mercedesul bistritean" cauta sa lase in urma "Dacia" albaiulienilor.Comparativ cu debutul etapei secunde, de aceasta data ambele "monoposturi" ocupa teoretic aceeasi pozitie la grila de start. Cu multe etape ramase de disputat pana la ... citește toată știrea