Campioana Ligii a IV a Bistrita-Nasaud va juca in dubla mansa pentru promovarea in Liga a III-a cu castigatoarea Maramuresului- Academica Recea sau Avantul Barsana - la 17 iunie in Maramures si la 24 iunie in Bistrita-Nasaud.Prima sansa o are formatia din apropierea municipiului Baia Mare, Academica Recea, antrenata de cunoscutul jucator international, Romulus Buia, sustinuta puternic de administratia locala. Evolutia echipei maramuresene in seria Sud a fost realmente exceptionala: 22 de ... citeste toata stirea