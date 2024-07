Bilete si abonamente mai scumpe la handbal! Vezi propunerile de preturi, cand se stabilesc si cand se pun in vanzare!

Dupa un sezon reusit si dupa vestea participarii in Liga Campionilor, creste si interesul suporterilor pentru echipa bistriteana de handbal.Una dintre primele intrebari inaintea viitorului sezon este legata de pretul biletelelor si abonamentelor, dar si de data cand se vor pune in vanzare.Pana acum, pretul a fost de 10 lei la orice meci intern sau international, iar abonamentul a fost 100 de lei pe an.Insa multi dintre iubitorii handbalului isi doresc preturi mai mari de intrare, in ... citește toată știrea