In acest week-end la Bistrita s-a desfasurat etapa finala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar(ONSS) pentru tenis de masa.Fiecare minge a contat si a fost jucata la o intensitate maxima de catre competitori. Competitia s-a desfasurat in Sala olimpica de tenis de masa "Gheorghe Bozga"."Sportul nu este o fita de moment, ci o necesitate. Copiii, in special, au nevoie de sport pentru a-si desavarsi, in paralel cu scoala, educatia pentru viata.In aceste vremuri, in care tehnologia a ajuns ... citeste toata stirea