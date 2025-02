Bistrita da startul distractiei la Serbarile Zapezii!

Pe Dealul Cocos e atmosfera de sarbatoare pentru toti pasionatii de sporturi de iarna, fie ei concurenti sau doar iubitori ai zapezii.Programul Serbarilor Zapezii este plin de activitati: de dimineata s-au inscris participantii la competitiile de schi, snowboard si ciclism pe zapada.Cei care nu au dorit sa participe la intreceri au avut o jumatate de partie rezervata, astfel incat sa se bucure de zapada in ritmul lor. In plus, demonstratiile de schi fond au adus un plus de ... citește toată știrea