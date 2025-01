Bistrita devine epicentrul performantei: CNOPT se deschide din vara!

La vara, Bistrita va gazdui Centrul National Olimpic de Pregatire a Tineretului (CNOPT), un proiect aprobat recent in cadrul sedintei Comitetului Olimpic Roman.Acest centru va deveni parte integranta a unui complex dedicat pregatirii pentru performanta in handbalul feminin, consolidand astfel statutul Bistritei ca un punct de referinta pentru sportul de inalta performanta.Dan Dumitru, Team Manager al echipei CS Gloria 2018, a confirmat informatia in emisiunea "Arena Sport" difuzata de ... citește toată știrea