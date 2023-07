Intr-o mutare istorica, Federatia Romana de Handbal a primit aprobarea EHF pentru a organiza in 2026 Campionatul European de Handbal Feminin la nivel de seniori, marcand o premiera in ultimele doua decenii.Acest anunt vine in urma faptului ca oficialii EHF au fost impresionati de modul in care Romania a gazduit recent turneul final feminin de tineret de la Mioveni si Pitesti, unde nationala noastra s-a clasat pe un impresionant loc 3, competitia fiind castigata de Ungaria. Avand in vedere ... citeste toata stirea