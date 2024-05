Bistrita-Nasaud, alaturi de Gloria in drumul spre promovare! Azi, primul meci la Sighetu Marmatiei!

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud intalneste pe CSM Sighetu Marmatiei in faza semifinala a barajului de promovare in Liga a 2-a. Meciul tur se va disputa azi, de la ora 18.00, in deplasare la Sighet, in timp ce returul este programat sambata, in 25 mai, de la ora 17.30 pe stadionul Jean Padureanu."Cu toata energia, intram astazi pe teren la Sighet pentru a obtine VICTORIA si a lua o optiune serioasa pentru promovarea in Liga a 2-a!a-SArbitru: Roman George ... citește toată știrea