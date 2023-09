FC Universitatea Cluj continua campania de transferuri si intareste compartimentul defensiv cu un multiplu campion al Romaniei. Andrei Peteleu va juca in alb-negru pe parcursul sezonului 2023/2024.Fundasul dreapta de 31 de ani vine de la CFR si a mai jucat pana in prezent la UTA Arad, Petrolul Ploiesti, ASA Targu Mures, Gloria Bistrita, Sageata Navodari si Delta Tulcea, dar si la doua echipe din strainatate: Sheriff Tiraspol (Republica Moldova) si Kisvarda (Ungaria). Are 146 de meciuri la ... citeste toata stirea