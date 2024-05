Borna importanta atinsa de unul din cele mai tinere cluburi de fotbal din Bistrita!

Inca nu s-a implinit un an de cand cei de la Arcadia si-au deschis portile pentru primii pusti dornici sa invete si sa practice fotbalul in mod organizat. Conducerea clubului a cooptat in staff-ul sau, inca de la inceput, un antrenor reputat, din vechea garda, in persoana lui Dorel Cilian, iar Arcadia si-a dezvoltat constant, de la o luna la alta, baza de tineri viitori fotbalisti.Odata cu terminarea selectiei principale pentru grupa 2018-2019, Arcadia numara peste 60 de juniori pasionati de ... citește toată știrea