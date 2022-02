Bucurie, fotbal si performanta pentru fotbalistii Gloriei, Under 13, la Cupa Municipiului Reghin!

Micii fotbalisti U13 (categoria 2009) antrenati de Valer Somesan au participat in acest sfarsit de saptamana la un turneu de traditie, cunoscut in Transilvania. Dupa cateva meciuri bune ale echipei noastre, Gloria 2018 a ajuns in finala mica la categoria Silver Cup, unde a dispus de Interstar Sibiu cu scorul de 2-0, gratie golurilor marcate de Razvan Matei si Mateo Simionca.In urma acestui rezultat, echipa noastra a castigat locul 3 la Silver Cup, in timp ce la gatul juniorilor nostri au fost ... citeste toata stirea