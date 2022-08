Campionul belgian la Trial Moto, Michel Dumoulin, participa la competitia de Off Road de la Spermezeu!

Asociatia Club Sportiv Off Road Zaig Mania impreuna cu Primaria comunei Spermezeu si compania Megatitan organizeaza in perioada 6-7 august competitia de Off Road "Trial Spermezeu 2022". Competitia care are loc la Spermezeu se afla la prima editie sub egida regulamentelor Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS) si se desfasoara cu coordonarea Comisiei Nationale de Offroad (CNOR).Invitatul special al acestei editii este Michel Dumoulin, campion al Belgiei la Trial Moto, participant in ... citeste toata stirea