Ce au facut Laslo, Seraficeanu, Bazaliu si bistriteanca Hosu in super-revenirea Romaniei din Croatia?

Romania a realizat o revenire de senzatie in ultimul sfert de ora in returul din Croatia, castigat cu scorul de 25-23 (11-11). Conduse pe tabela in mare parte a meciului, elevele lui Pera si-au revenit nesperat in ultimul sfert de ora, adjudecandu-si disputa si asigurand astfel calificarea nationalei la Europeanul de la sfarsitul anului de pe primul loc in grupa. Per total insa, evolutia Romaniei a fost una modesta, cu exceptia apararii care a functionat bine in prima repriza, fiind ceva mai