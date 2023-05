Alex Doru Greab si-a reziliat contractul cu CS Mioveni, cu 3 etape inainte de finalul sezonului de prima liga. Contractul ii expira la sfarsitul campionatului, dar echipa lui e deja retrogradata si nu a mai vrut sa riste, inutil, o accidentare.A jucat in acest sezon in 25 de meciuri, 12 la FC Arges si 13 din 13 la Mioveni, unde s-a transferat in iarna.In aceasta luna, in 26, implineste 31 de ani si a adunat peste 100 de ... citeste toata stirea