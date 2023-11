Gloria si-a a flat astazi adversarele din faza grupelor EHF, acolo unde este calificata direct, in urma locului 3 din campionatul trecut. Bistritencele vor juca in grupa C, tur, retur, cu fiecare dintre echipele: Neptunes Nantes (Franta), MKS FunFloor Lublin (Polonia), HSG Bensheim/Auerbach (Germania). Partidele se vor desfasura intre 6 ianuarie si 18 februerie.Neptunes Nantes (Franta) e pe locul 3 in Franta, dupa Metz si Brest, la 4 puncte de primul loc dupa 11 etape. A castigat Cupa EHF in ... citeste toata stirea