Mihaela si Claudiu Evi, unii dintre cei mai buni antrenori de handbal juvenil din Romania, au vorbit astazi la Bistrita FM despre proiectele pe care le are Gloria la nivel de copii si juniori.Intr-o emisiune moderata de Claudiu Olinca, sotii Evi au remarcat importanta pe care clubul Gloria o da centrului juvenil, marturisind ca asa ceva nu au vazut nicaieri in Romania."In proiectul Gloria Junior avem 578 de fetite (n.a. fara echipele de junioare din campionate), de la 2008, pana la 2018, in ... citeste toata stirea