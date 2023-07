Clubul Sportiv Arcadia, fondat recent de patru fosti fotbalisti bistriteni, Marius Stefoi, Andrei Olariu, Vlad Stefoi si Adrian Danci, promite sa aduca un val de entuziasm si pasiune in lumea sportului din regiune.Cu un motto puternic, "Crestem Oameni - Modelam Caractere - Antrenam Viitori Fotbalisti!", clubul propune oportunitati tinerilor talentati in zona, incurajandu-i sa viseze la fotbalul mare.O caracteristica distinctiva a clubului Arcadia este baza sa solida, construita in jurul ... citeste toata stirea