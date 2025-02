Clubul Sportiv ILYO, din nou pe podium la nivel national!

Antrenorul Marius Muti, fondatorul Clubului Sportiv ILYO, a condus echipa catre noi succese la Campionatul National Scolar la Taekwondo WT, competitie desfasurata in perioada 31 ianuarie - 2 februarie 2025, in incinta Salii Polivalente din Bucuresti.Clubul a fost reprezentat de patru sportivi, iar rezultatele obtinute au fost remarcabile, fiecare dintre ei reusind sa urce pe podium. Performantele deosebite s-au concretizat in doua medalii de aur, una de argint si una de bronz, demonstrand ... citește toată știrea