Bistriteni de toate varstele sunt asteptati, alaturi de ADI Turism in Bistrita-Nasaud, sa participe la doua zile de orientare in Esinutul contelui Dracula, anunta inspectorul scolar de educatie fizica, prof. Rodica Dragus. Activitatile vor avea loc sambata, 9 septembrie, de la ora 15, si duminica, de la aceeasi ora, pe Pasunea Rusu din Piatra Fantanele, in proximitatea Tasuleasa Social. In zona se organizeaza tabara de corturi si foc de tabara.Sambata, va fi organizat un concurs de stafete, ... citeste toata stirea