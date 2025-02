Conducerea clubului CS Gloria 2018 confirma demiterea lui Florentin Pera!

Clubul Gloria Bistrita-Nasaud a decis sa incheie colaborarea cu antrenorul principal Florentin Pera, ca urmare a rezultatelor sub asteptari din ultima perioada. Marius Novanc va prelua conducerea echipei de handbal in calitate de antrenor principal interimar.Florentin Pera a fost la conducerea echipei intr-o perioada de succes, reusind sa obtina performante remarcabile: bronz in Cupa Romaniei si Liga Nationala (2023-2024), argint in Supercupa Romaniei (2024) si ... citește toată știrea