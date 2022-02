Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud aloca 300.000 lei pentru sustinerea sportului de performanta

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va dezbate, in sedinta extraordinara de miercuri, Programul anual pentru acordarea de finantari din bugetul judetului Bistrita-Nasaud pe anul 2022 pentru Programul sportiv de utilitate publica "Promovarea sportului de performanta".Suma alocata de la bugetul judetului Bistrita-Nasaud in vederea sprijinirii si promovarii sportului de performanta in cursul anului bugetar 2022, este de 300 mii lei.Procedura de selectie a programelor sportive, organizata de ... citeste toata stirea