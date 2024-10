Covaci, in topul celor mai tinere debuturi bistritene ale Gloriei!

Imi aduc aminte de ultimele dati cand l-am vazut pe rebrisoreanul Covaci in anturajul juniorilor Gloriei. Era in luna mai a acestui an, intr-un meci cu Zalaul, la capatul caruia elevii antrenati de Viorel Gheorghita se calificau in semifinalele Campionatului National U17. Data urmatoare cand l-am zarit pe langa cei mici din cadrul clubului a fost in urma cu cateva saptamani, la derby-ul local al juniorilor republicani, Gloria - ACS Transilvania. El era deja "mare"... Nici macar o zi nu trecuse ... citește toată știrea