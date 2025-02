Cristina Laslo s-a intors la antrenamentele primei echipe! Radu Moldovan: "M-a durut sufletul..."

Dupa 4 luni in care s-a antrenat singura sau cu echipa de tineret, Cristina Laslo s-a intors astazi la antrenamentele primei echipe a Gloriei.Radu Moldovan, presedintele Consiliului Judetean BN, a vorbit aseara, in podcastul Hai cu Link, despre situatia fostului capitan al echipei."Din punctul meu de vedere se poate intoarce oricand. Decizia ii apartine antrenorului Marius Novanc. Ea a fost exclusa din lot, dar contractul nu i-a fost intrerupt si e valabil pana in iunie 2025. ... citește toată știrea