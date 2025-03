CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, infrangere in deplasare impotriva ACS U Evolution 2020 in Campionatul National U19

Echipa U19 a CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a cedat in deplasarea de la ACS U Evolution 2020, scor 1-3, intr-un meci disputat intens in cadrul Campionatului National. Desi formatia bistriteana a avut momente bune de joc, adversarii au fost mai eficienti in fata portii si au reusit sa isi asigure victoria.Un meci echilibrat, dar decis de eficienta gazdelorPrima repriza a fost una echilibrata, cu ocazii la ambele porti si un joc alert in zona mediana. Gloria Bistrita-Nasaud a incercat sa ... citește toată știrea