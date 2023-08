CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud va evolua in noul sezon competitional in seria a 9-a Ligii a 3-a! Echipa noastra va juca in compania ACS Targu Mures 1898 - MSE 1898, CSM Avantul Reghin, CS Unirea Ungheni 2018, CS Metalurgistul Cugir, CSM Unirea Alba Iulia, CS Universitar din Alba Iulia, ACS Industria ... citeste toata stirea