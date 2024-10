CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, victorie importanta la Ramnicu Valcea

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins in aceasta dupa-amiaza, in deplasare, pe SCM Ramnicu Valcea, in etapa a saptea a Ligii FLorilor MOL, scor 28-32. La pauza, tabela de marcaj a indicat 12-15, dupa ce Renata Lais De Arruda a salvat 10 din 22 de aruncari, dintre care doua de la 7m. Si in repriza a doua, Renata de Arruda a continuat paradele in poarta noastra, statistica indicand, la finalul meciului, 19 aruncari salvate din 46, procentaj de 41%.Pentru echipa antrenata de Florentin Pera au ... citește toată știrea