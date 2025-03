CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, victorie meritata in Campionatul National U17

Echipa U17 a CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a obtinut un succes important in cadrul Campionatului National, impunandu-se cu 2-0 in deplasare contra ACS U Evolution 2020. Meciul, disputat pe terenul adversarilor, a fost echilibrat in prima parte, dar echipa bistriteana a demonstrat maturitate si forta ofensiva in repriza a doua.Eroul meciului - Razvan EsiganeteaAtacantul Razvan Esiganetea a fost omul decisiv al partidei, reusind sa marcheze ambele goluri care au adus victoria Gloriei. Acesta ... citește toată știrea