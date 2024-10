CS Gloria 2018 BN a invins pe Minaur Baia Mare, scor 34-26 (18-17)

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins pe CS Minaur Baia Mare (locul 2 in clasament), in etapa a sasea a Ligii Florilor MOL. La pauza, tabela a indicat 18-17, in prima jumatate a reprizei a doua diferenta a ajuns si la 8 goluri, pentru ca la final scorul sa fie 34-26.Pentru echipa antrenata de Florentin Pera au marcat Asuka Fujita-8,Seynabou Mbengue Rodriguez -7, Cristina Laslo - 4, Valeriia ... citește toată știrea