CS Gloria 2018 BN, depasita de Krim Mercator Ljubljana, scor 30-35

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a pierdut, 30-35 (19-20), in fata echipei Krim Mercator Ljubljana, in runda a treia din Liga Campionilor, in fata unei sali arhipline care a incercat sa dea energie - probabil si idei - echipei pe tot parcursul partidei. Parea ca am putea obtine macar un punct din aceasta confruntare, dar valoarea echipei adverse, apararea noastra, ratarile, greselile, faptul ca unele jucatoare de la Bistrita s-au pripit in decizii au condus la acest rezultat.Pentru echipa ... citește toată știrea