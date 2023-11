In etapa a 10-a, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud s-a impus dramatic, in deplasare, scor 27-26, in fata HC Dunarea Braila. Pentru echipa noastra au marcat Tamires Morena de Araujo Frossard - 8, Nina Bulatovic - 5, Niombla Gnonsiane - 3, Sonia Seraficeanu - 3, Paula Posavec - 2, Cristina Laslo - 2, Sayna Mbengue - 2, Bianca Bazaliu - 1, Ida Marie Moesgaard Dahl - 1. In poarta, Renata Lais De Arruda a salvat 11 din 26 de aruncari, in timp ce Yuliya Dumanska, doar 3 din 14, motiv pentru care a si ... citeste toata stirea