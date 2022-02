CS Gloria 2018 BN s-a calificat in turul doi al Cupei Romaniei FAN Courier!

Gloria 2018 s-a impus astazi categoric in fata CSU Resita cu scorul 28-14, la pauza 16-6, in primul tur al acestei competitii. Pe langa jucatoarele experimentate si valoroase ale echipei din Liga Florilor MOL, antrenorii au mizat in acest meci pe tinerele handbaliste de la Divizia A - Maria Esanc, Oana Caprar, Cristina Lung si Krisztina Munteanu Korodi, care au demonstrat inca o data ca viitorul Gloriei este pe maini bune la Bistrita. Daca pentru Maria acest meci a fost inca o confirmare a ... citeste toata stirea