CS Gloria 2018 BN, victorie importanta la Baia Mare, in Liga Florilor

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins, in deplasare, scor 24-30, pe CS Minaur Baia Mare, in etapa a 19-a a Ligii Florilor MOL. La pauza, echipa noastra a condus 9-12.Pentru CS Gloria 2018 BN au marcat: Dagmara Nocun-7, Danila Patricia So Delgado Pinto - 6, Paula Arcos Poveda - 4, Larissa Nusser- 3, Lorena-Gabriela Ostase-3, Bianca-Maria Bazaliu-2, Asuka ... citește toată știrea