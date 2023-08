CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a castigat partida din prima etapa a Ligii Florilor, scor 30-25, in compabua CSM Targu Jiu, in fata unui public numeros si inimos.Pentru echipa noastra au marcat: Cristina Laslo - 7 goluri, Bianca Bazaliu - 6, Tamires Morena Frossard de Araujo - 4, Nina Bulatovic - 4, Sayna Mbengue - 4, Paula Posavec - 3, Sonia Seraficeanu - 2.In poarta, Yuliya Dumanska a avut 4 interventi, in timp ce Renata de Lais Arruda - 7 interventii.Etapa viitoare, duminica, 3 ... citeste toata stirea