CSM Bistrita va fuziona cu Gloria Bistrita! Cum va functiona noua structura sportiva?!

Clubul Sportiv Municipal Bistrita urmeaza sa fie preluat de Primaria Bistrita si va fuziona cu Gloria Bistrita, a anuntat primarul Gabriel Lazany in cadrul unei emisiuni la Bistriteanul Live. Decizia vine ca urmare a unei modificari legislative, conform careia, incepand cu 1 iulie, directiile judetene pentru sport vor trece in subordinea consiliilor judetene, iar cluburile sportive municipale vor trece din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport in cea a municipiilor in care isi ... citește toată știrea