Cu o sala arhiplina si o atmosfera de vis, nationala Romaniei castiga Trofeul Carpati! Tricolorele s-au impus in meciul vedeta al turneului de la Bistrita cu 25-23 (10-8) in fata Spaniei, incurajate permanent de galerie si suporterii veniti din toata tara. Joi, formatia noastra a remizat cu Austria, 32-32, apoi s-a impus in fata Serbiei, 26-20.Yuliya Dumanska, portarul CS Gloria 2018 BN, si Sorina Grozav au fost remarcatele acestei partide. De altfel, cele doua sportive si-au adjudecat si ... citeste toata stirea