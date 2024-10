Cum s-au descurcat restul stranierelor Gloriei la actiunile loturilor nationale din acest weekend!

Weekendul acesta Trofeul Carpati a fost in prim-planul suflarii handbalistice din tara. Gloria a fost reprezentata de un numar semnificativ de jucatoare la miniturneul amical din Cluj-Napoca, bifand convocari atat in nationala Romaniei, cat si cea a Braziliei: Kerekes, Bazaliu si Burlacenko, respectiv De Araujo Frossard si De Arruda.Totusi, acestea nu au fost singurele jucatoare solicitate in cadrul actiunilor desfasurate de echipele nationale, bistritenii "trimitand" alte cinci componente ... citește toată știrea