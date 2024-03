Cupa Decathlon: Weekend de foc la Baza Raoul! Sprunedici Warriors, surpriza din optimi!

Dupa doua etape disputate in Cupa Decathlon, sita a inceput sa cearna si in acest weekend vom cunoaste castigatoarea.Favoritele s-au impus fara prea mari emotii in disputele cu echipele din esaloanele inferioare, dar nu au lipsit surprizele. "Rudy" Calin Sonea, "ultimul mohican" dintre cei care puneau bazele frumoasei echipe Sprunedici Warriors, si-a calificat baietii in optimi, dupa ce a transformat penalty-ul decisiv in meciul contra celor de la Luceafarul Sieu. Juventus Comelf e singura ... citește toată știrea