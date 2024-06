Declaratiile antrenorilor inaintea returului de la Ungheni si ce se intampla daca Gloria pierde!

Gloria va disputa maine la Ungheni, incepand cu ora 17:30, mansa ce va decide nou-promovata sezonului in viitoarea stagiune a Ligii a 2-a. Baietii lui Falub se deplaseaza pe terenul celor de la Unirea, dupa un meci bun facut acasa, umbrit de ultimul sfert de ora, in care bistritenii au scapat printre degete victoria, oaspetii egaland in minutele de prelungiri pentru 2-2.Aditional listei lungi de accidentati (Paturca, Larionesi, Martinovici, Ionica si Esegle), indisponibil pentru jocul de ... citește toată știrea