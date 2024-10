Denisa Capota de la CSM Bistrita, locul IV in proba de 400 m la Gimnaziada din Bahrain

Maria Denisa Capota, legitimata la CSM Bistrita si antrenata de Alina Cucerzan, a ocupat locul IV in finala probei de 400m, fiind cronometrata in 57.15, la Gimnaziada 2024, competitie gazduita de Bahrain, anunta Federatia Romana de Atletism.Succes pe mai departe!***Romania participa in perioada 24-30 octombrie 2024 la ISF Gymnaziade care se ... citește toată știrea