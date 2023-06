Minerul Rodna a castigat Liga a patra bistriteana si va juca in barajul de promovare pentru Liga a treia. Echipa de pe Valea Somesului va intalni reprezentanta judetului Maramures, intr-o dubla programata in 17 iunie (deplasare) si 24 iunie (acasa).Avantul Barsana si Academica Recea se vor bate pentru titlul de campioana a Maramuresului. Avantul Barsana a trecut de Gloria Tautii Magheraus cu scorul de 6-1 (3-1) in meciul disputat weekendul trecut, golurile fiind marcate de Ioan Sastiuc (7, 11, ... citeste toata stirea