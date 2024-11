Doar Bazaliu si Seraficeanu in lotul pentru Campionatul European 2024!

Federatia Romana de Handbal a publicat lista celor 18 jucatoare convocate pentru Campionatul European ce se va desfasura in Austria, Ungaria si Elvetia, in perioada 28 noiembrie - 15 decembrie.Din lotul Gloriei doar Bianca Bazaliu si Sonia Seraficeanu au fost incluse in lista finala, selectionerul optand pentru neconvocarea Evei Kerekes si fiind nevoit sa o lase acasa pe Iaroslava Burlacenko, nerecuperata dupa accidentarea de la Trofeul Carpati.Din lista jucatoarelor romance neconvocate ... citește toată știrea