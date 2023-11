Romania a invins Kazahstanul in finala Campionatului Mondial de minifotbal dupa un meci dramatic, decis la loviturile de departajare.Bogdan Covaci si Vasile Pop, jucatori legitimati in Campionatul Municipal bistritean, la Sam Vig CCM, au avut o contributie majora in aceasta victorie istorica, impotriva unei superputeri mondiale in acest sport.Dupa un start de meci dominat categoric de romani, mureseanul Mircea Ungur are ghinionul de a devia in propria-i poarta o minge din careu iar ... citeste toata stirea