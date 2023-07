La Maribor, in Slovenia, va avea loc cea de-a 17-a editie a Festivalului Olimpic al Tineretului European, intre 23 si 29 iulie.Lotul Romaniei va fi unul dintre cele mai numeroase din istoria participarilor tricolore la competitia destinata juniorilor.Romanii vor concura la 9 din cele 11 sporturi aflate in programul competitiei.In intrecerile de atletism avem 28 de sportivi (13 fete si 15 baieti). Printre acestia se vor afla si doua bistritence, care se afla deja in cantonamentul ... citeste toata stirea