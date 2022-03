Doua miliarde pentru CSM, zero pentru Gloria! Ciobanica s-a fofilat din nou!

Intr-o sedinta ordinara desfasurata astazi, Consiliul Local a adoptat un proiect de hotarare privind sustinerea Clubului Sportiv Municipal cu suma de 200.000 de leiIn schimp, propunerea Stefaniei Stere, consilier PMP, de sustinere cu aceeasi suma si a echipei de fotbal, a picat la vot. Doi consilieri PMP si 4 PSD au votat pentru finantarea echipei care in acest an ataca promovarea in Divizia B, in timp ce, surprinzator, Daniel Ciobanica s-a abtinut. Sustinut de lumea sportului pentru a ajunge ... citeste toata stirea