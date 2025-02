Dragos Ionel, bronz la Cupa Romaniei U11 la tenis de masa!

Tanarul sportiv Dragos Ionel, reprezentant al Liceului cu Program Sportiv Bistrita, a urcat pe podiumul Cupei Romaniei U11 la tenis de masa, obtinand medalia de bronz in competitia masculina. Turneul s-a desfasurat pe 12-13 februarie, in Sala Romsilva FRTM din Bucuresti, si a adunat un numar record de participanti: 76 de fete si 108 baieti.Dupa meciuri intense atat in faza grupelor, cat si pe tabloul principal, cei mai valorosi jucatori au fost premiati de presedintele Federatiei Romane de ... citește toată știrea