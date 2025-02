Dragos Ionel de la LPS Bistrita, locul 3 in Cupa Romaniei U11 la tenis de masa

In Sala Romsilva FRTM, din Bucuresti, intre 12-13 februarie, 76 de fete si 108 de baieti, un numar record de participanti, au adus entuziasm la masa de joc, in grupe si pe tabloul principal in cadru Cupei Romaniei U11 la tenis de masa. La final, cei mai in forma sportivi au fost premiati de presedintele FRTM, Cristinel Romanescu.In competitia masculina, Dragos Ionel de la Liceul cu Program Sportiv s-a ... citește toată știrea