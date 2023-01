Duel intre Lutaniuc si Conea, in main event-ul Galei Transilvania Mix Kombat!

Clubul Sportiv Profesional Fight Gym Bistrita incepe anul in forta si aduce in fata dumneavoastra o competitie de kickboxing de mare anvergura, ce se va derula pe parcursul a doua zile: TRANSILVANIA MIX KOMBAT - 3-4 februarie 2023. Evenimentul, in care vor urca in ring peste 200 de sportivi, va avea loc la Sala Polivalenta, de pe str. Vasile Conta.Main event-ul Galei Transilvania Mix Kombat va fi meciul dintre Sebastian Lutaniuc, un sportiv tanar care se pregateste la PFG Bistrita si are un ... citeste toata stirea